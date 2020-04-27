Як колір стін може змінити вигляд кімнати: фото

Тема ремонту завжди є дуже захопливою та тривалою, адже створення дизайну помешкання – доволі марудна та дорога справа. Однак креативним експертам вдалось трішки спростити завдання з пофарбуванням стін, показавши, як від цього змінюється загальний вигляд.

На платформі Reddit користувач з ніком dartmaster666 поділився корисним фото з пофарбуванням стін в кімнаті, яке швидко піднялось в топи. За лічені години допис переглянули понад 14 тисяч осіб, а ще більше як 200 залишили коментарі.

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Все тому, що це своєрідна шпаргалка для всіх, хто планує затіяти ремонт. На колажі зібрано різні варіанти пофарбування стін в тій самій кімнаті, тож можна подивитись, як вона змінює свій загальний вигляд навіть через такий нюанс.

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