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Білл Гейтс купив будинок на березі океану за нечувану для округу суму

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Білл Гейтс - фото 1
Білл Гейтс / medium

Американський бізнесмен, філантроп, один з творців і колишній найбільший акціонер компанії Microsoft Білл Гейтс придбав нерухомість в Каліфорнії, заплативши рекордну для округу суму – 43 мільйони доларів.

Так, один з творців Microsoft Білл Гейтс разом з дружиною стали власниками будинку на березі океану. Будинок був куплений в кінці березня у вдови техаського мільярдера Ті Буна Пікенса – Мадлен Пікенс.

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Особняк розташований в місті Дель-Мар в окрузі Сан-Дієго. Він був виставлений на продаж за 43 мільйони доларів. Площа будинку з шістьма спальнями становить приблизно 540 квадратних метрів. У ньому є джакузі на 10 осіб і басейн.

Також додамо, що своїм основним будинком Гейтс вважає особняк в місті Медіна (штат Вашингтон). У 2014 році він купив за 18 мільйонів доларів. Маєток в штаті Каліфорнія, який належав Дженні Крейг.

Білл Гейтс купив будинок на березі океану за нечувану для округу суму - фото 399863

Білл Гейтс купив будинок на березі океану за нечувану для округу суму - фото 399864

Білл Гейтс купив будинок на березі океану за нечувану для округу суму - фото 399865

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Джерело: dailymail
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