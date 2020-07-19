Дратівливим жінкам порадили пити це щодня

Іспанські науковці поділились з жінками несподіваною порадою, яка точно дозволить покращити настрій не лише на вихідних.

Науковці з Інституту досліджень харчових продуктів у Мадриді дійшли до висновку, що жінкам чудово дозволяє впоратись зі стресом келих шампанського.

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Виявилось, що ігристе справді варто пити дуже дратівливим дівчатам, які частіше борються з наслідками стресу. І весь секрет цього напою у тому, що він дозволяє покращити захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру. Якщо говорити простішою мовою, то йдеться про те, що шампанське захищає нервові клітини.

Але не варто створювати вдома цілий мінібар, адже учені радять вживати не більше 100 мл на день. У якості бонусу ігристе вино ще й покращує мозкову діяльність, тому після розслаблення можна братись за справи з новою енергією.

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