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Дратівливим жінкам порадили пити це щодня

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Цей напій позбавляє жінок стресу - фото 1
Цей напій позбавляє жінок стресу

Іспанські науковці поділились з жінками несподіваною порадою, яка точно дозволить покращити настрій не лише на вихідних.

Науковці з Інституту досліджень харчових продуктів у Мадриді дійшли до висновку, що жінкам чудово дозволяє впоратись зі стресом келих шампанського.

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Виявилось, що ігристе справді варто пити дуже дратівливим дівчатам, які частіше борються з наслідками стресу. І весь секрет цього напою у тому, що він дозволяє покращити захист організму перед віковими захворюваннями нейрофізіологічного характеру. Якщо говорити простішою мовою, то йдеться про те, що шампанське захищає нервові клітини.

Дратівливим жінкам порадили пити це щодня - фото 416507

Але не варто створювати вдома цілий мінібар, адже учені радять вживати не більше 100 мл на день. У якості бонусу ігристе вино ще й покращує мозкову діяльність, тому після розслаблення можна братись за справи з новою енергією.

Дратівливим жінкам порадили пити це щодня - фото 416508

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