Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Лікарі назвали продукти, які знижають чоловіче лібідо

  • 43
Будьте обережними з цими продуктами - фото 1
Будьте обережними з цими продуктами / Sun Basket

Учені назвали сім продуктів, які можуть не лише знизити, але й зовсім "вбити" на деякий час статевий потяг.

При вживанні їх в їжу в організмі зменшується тестостерон, що і призводить до зниження лібідо.

І ще: Невже це правда: заради чого українці нехтують сексом

Продукти харчування у процесі метаболізму постачають людину енергією, тому їжа безпосередньо пов'язана з "сексуальним" настроєм і можливостями. Багато хто знає про продукти, здатні знизити статевий потяг, але не всі знають, які саме не варто вживати. Фахівці розповіли, що у разі планів на романтичне побачення краще виключити з раціону ці 7 компонентів.

Соєвмісні продукти. У сої є фітоестроген, аналогічний за своєю структурою до жіночого гормону естрогену, а це загрожує зниженням рівня тестостерону.

Бобові. Ефект від вживання їх у великих кількостях дорівнює такому сої.

Цукор. Його слід споживати в міру, тому що більша доза сахарози призведе до стрибка в крові інсуліну і, як наслідок, до зниження тестостерону.

Солодке не варто вживати до сексу - фото 297393
Солодке не варто вживати до сексу / ChiniMandi

Солена, копчена та смажена їжа. Її негативний вплив на роботу серця та судин важко переоцінити. Нагадаємо, що денна норма солі на день складає до 5 грам.

Кофеїн. Тестостерон притупляється як при вживанні кави, так і енергетичних напоїв.

Продукти з харчовими дріжджами. Випічка, квас, пиво – від них слід відмовитися перед і під час романтичного вечора.

Алкоголь. Потрапляючи в організм, він вражає всі його системи. Що стосується цієї теми, споживання спиртного призводить до зменшення інтенсивності постачання статевих органів кров'ю, а ЦНС сигналізує про те, що пора йти спати. Вчені рекомендують під час побачення лише по одному келиху білого або сухого червоного вина.

Читайте також: Названо ідеальний ріст для заняття сексом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
  • 21 грудня, 12:15
  • 1235
Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
  • 21 грудня, 18:20
  • 750
Чотири камери та смартфони-слайдери: мобільні тренди 2018 року
  • Вчора, 12:13
  • 431
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа