Лікарі назвали продукти, які знижають чоловіче лібідо

Учені назвали сім продуктів, які можуть не лише знизити, але й зовсім "вбити" на деякий час статевий потяг.

При вживанні їх в їжу в організмі зменшується тестостерон, що і призводить до зниження лібідо.

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Продукти харчування у процесі метаболізму постачають людину енергією, тому їжа безпосередньо пов'язана з "сексуальним" настроєм і можливостями. Багато хто знає про продукти, здатні знизити статевий потяг, але не всі знають, які саме не варто вживати. Фахівці розповіли, що у разі планів на романтичне побачення краще виключити з раціону ці 7 компонентів.

Соєвмісні продукти. У сої є фітоестроген, аналогічний за своєю структурою до жіночого гормону естрогену, а це загрожує зниженням рівня тестостерону.

Бобові. Ефект від вживання їх у великих кількостях дорівнює такому сої.

Цукор. Його слід споживати в міру, тому що більша доза сахарози призведе до стрибка в крові інсуліну і, як наслідок, до зниження тестостерону.

Солодке не варто вживати до сексу / ChiniMandi

Солена, копчена та смажена їжа. Її негативний вплив на роботу серця та судин важко переоцінити. Нагадаємо, що денна норма солі на день складає до 5 грам.

Кофеїн. Тестостерон притупляється як при вживанні кави, так і енергетичних напоїв.

Продукти з харчовими дріжджами. Випічка, квас, пиво – від них слід відмовитися перед і під час романтичного вечора.

Алкоголь. Потрапляючи в організм, він вражає всі його системи. Що стосується цієї теми, споживання спиртного призводить до зменшення інтенсивності постачання статевих органів кров'ю, а ЦНС сигналізує про те, що пора йти спати. Вчені рекомендують під час побачення лише по одному келиху білого або сухого червоного вина.

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