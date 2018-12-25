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Лікарі назвали продукти, які знижають чоловіче лібідо
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Учені назвали сім продуктів, які можуть не лише знизити, але й зовсім "вбити" на деякий час статевий потяг.
При вживанні їх в їжу в організмі зменшується тестостерон, що і призводить до зниження лібідо.
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Продукти харчування у процесі метаболізму постачають людину енергією, тому їжа безпосередньо пов'язана з "сексуальним" настроєм і можливостями. Багато хто знає про продукти, здатні знизити статевий потяг, але не всі знають, які саме не варто вживати. Фахівці розповіли, що у разі планів на романтичне побачення краще виключити з раціону ці 7 компонентів.
Соєвмісні продукти. У сої є фітоестроген, аналогічний за своєю структурою до жіночого гормону естрогену, а це загрожує зниженням рівня тестостерону.
Бобові. Ефект від вживання їх у великих кількостях дорівнює такому сої.
Цукор. Його слід споживати в міру, тому що більша доза сахарози призведе до стрибка в крові інсуліну і, як наслідок, до зниження тестостерону.
Солена, копчена та смажена їжа. Її негативний вплив на роботу серця та судин важко переоцінити. Нагадаємо, що денна норма солі на день складає до 5 грам.
Кофеїн. Тестостерон притупляється як при вживанні кави, так і енергетичних напоїв.
Продукти з харчовими дріжджами. Випічка, квас, пиво – від них слід відмовитися перед і під час романтичного вечора.
Алкоголь. Потрапляючи в організм, він вражає всі його системи. Що стосується цієї теми, споживання спиртного призводить до зменшення інтенсивності постачання статевих органів кров'ю, а ЦНС сигналізує про те, що пора йти спати. Вчені рекомендують під час побачення лише по одному келиху білого або сухого червоного вина.
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