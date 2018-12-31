Названо страву, що викликає найсильнішу залежність

Цим продуктом ви регулярно ласуєте / The Fresh Market

Учасники міжнародного дослідження, проведеного університетом Мічигану, склали рейтинг продуктів, від яких не можна відірватися.

Науковці з'ясували, що піца викликає звикання більше, ніж будь-яка інша їжа. За цим показником вона обігнала шоколад (він виявився на 2-му місці) і чіпси (на 3-му).

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Піца, на думку вчених, викликає найбільшу залежність / BBC

У першу десятку також увійшли печиво, морозиво, картопля фрі, чизбургер, содова вода, кекси та сир.

Найменшу залежність, на думку дослідників, викликають коричневий рис, яблуко, квасоля без соусу, морква й огірки.

Усього вчені досліджували харчові звички людей стосовно 35 продуктів. Причиною виникання залежності, яку автори праці порівняли з наркотичною, вони вважають високий ступінь обробки продукту, а також вміст у ньому великої кількості жиру і/або рафінованих вуглеводів.

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