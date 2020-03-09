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Коронавірус 8 березня

Як китайські школярі вирішили попрощатись з домашками

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Як китайські діти борються з домашками - фото 1
Як китайські діти борються з домашками

Китайські школярі з району Ухань змушені навчатись вдома через коронавірус. Однак карантин подарував їм шанс об'єднатись проти домашніх завдань. Як – читайте далі.

Уханський коронавірус викликав паніку по всьому світу, але найменш солодко у цій ситуації школярам, яким доводиться не лише перейматись за здоров'я, а й активно вчитись вдома.

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І поки за перше борються медики, то для другого їм достатньо було "знищити" додаток, через який і надходять завдання. Тому розширення DingTalk за короткий час позбулось рейтингу 4,9 аж до 1,4 зірочки.

Як китайські школярі вирішили попрощатись з домашками - фото 391080

Вочевидь, креативні учні вирішили поставити погані оцінки додатку, щоб його видалили з платформи App Store. Власники ж DingTalk попросили про пощаду, адже програма працює всього 5 років і завжди чудово виконувала всі функції.

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Джерело: tjournal
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