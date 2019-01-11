Як кіт зіпсував витвір мистецтва: фотофакт

Милий пухнастик зробив дірку у портреті вартістю 6680 доларів США. За запевненнями мистецтвознавця, картина відновленню не підлягає.

Британський мистецтвознавець Бендор Гронсвенор відновлював картину англійського художника Джона Майкла Райта, на якій через холод виступив конденсат. І коли робота була вже майже завершена, його кішка Падме зіпсувала рідкісний шедевр XVII століття.

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Коли я відійшов, щоб помилуватися своєю роботою, моя кішка підстрибнула і приземлилась прямо в центрі картини, – розповів мистецтвознавець.

Тепер в полотні зяє діра від кігтів вихованця. І хоча картина не була повністю зіпсована, Гросвенор каже, що її ніколи не вдасться повернути до первісного стану, а реставрація коштуватиме стільки ж, скільки сама робота.

"Райт – один з моїх улюблених художників, я купив цей портрет, тому що він був у відмінному стані, з оригінальною глазур'ю і дивом збереженими деталями, – говорить Гросвенор. – Тепер він не в дуже хорошому стані, але, принаймні, кішка зіпсувала зображений одяг, а не обличчя".

Мистецтвознавець придбав картину за $ 6680. Скільки вона втратила в ціні після пошкодження, сказати поки складно.

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