Активний кіт на полюванні розвеселив мережу: відео

Кумедний кіт, який полює, змусив користувачів сміятися. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком aScuffedVillain поділився відео зі своїм котом, яке за короткий час опинився у трендах. За 11 годин попси зібрав понад 41 тисячу переглядів. А все тому, що чорний кіт активно і зосереджено намагається щось вполювати. Хоча більше це нагадує панічне метання поглядів.

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