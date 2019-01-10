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Активний кіт на полюванні розвеселив мережу: відео

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Сіт-мисливець розвеселив мережу - фото 1
Сіт-мисливець розвеселив мережу

Кумедний кіт, який полює, змусив користувачів сміятися. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком aScuffedVillain поділився відео зі своїм котом, яке за короткий час опинився у трендах. За 11 годин попси зібрав понад 41 тисячу переглядів. А все тому, що чорний кіт активно і зосереджено намагається щось вполювати. Хоча більше це нагадує панічне метання поглядів.

І ще: Особливо небезпечний собака розбурхав мережу

My cat senses are tingling from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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