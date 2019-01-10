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Чоловіка неабияк налякала знахідка всередині його телефону: відео

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Моторошна знахідка - фото 1
Моторошна знахідка / klv-oboi

Житель Австралії виявив настінний телефон, під зав'язку набитий тарганами. Відповідне відео чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами чоловіка, він звернув увагу на брудний непрацюючий пристрій, який висів на стіні. Він вирішив подивитися, що всередині, і зняв кришку. Під нею виявилися десятки мертвих комах.

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Чоловік скористався викруткою, щоб витягти їх з телефону, і зняв процес на відео.

Відомо, що більшу частину вільного місця заповнювали останки великих тарганів довжиною понад трьох сантиметрів, які злиплися між собою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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