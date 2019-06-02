Як кинути курити: 5 порад від медиків

Чимало курців намагаються позбутись цієї шкідливої звички, але витрачають на це чимало сил та часу, не отримуючи результату. Медики назвали 5 простих правил, які допоможуть припинити курити та зміцнити здоров'я.

У Міністерстві охорони здоров'я продовжують розповідати про корисну інформацію для українців на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Окрім теми медреформи, фахівці зачіпають й важливі аспекти людського життя. Нещодавно медики поділились порадами, як позбутись такої шкідливої звички, як куріння.

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"Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Крім цього, існує безліч причин кинути курити. Наприклад, люди, які курять, в 15-30 разів частіше хворіють на рак легень або вмирають від цієї хвороби, в порівнянні з людьми, які не курять", – наголошують експерти.

Як кинути курити:

Не забувайте про мотивацію, а також постійно нагадуйте, чому ви все ж вирішили позбутись цієї звички.

Створіть план та визначте дату відмови від цигарок. Також проведіть аналіз, коли ви найчастіше курите і чи можна уникнути таких ситуацій, або замінити чимось цю звичку.

Поповніть щоденний раціон корисними продуктами та не забувайте про фізичну активність.

Знайдіть однодумців та підтримку від близьких, з якими можна буде ділитись прогресом та емоціями.

Позбудьтесь всього, що нагадує вам про куріння. Приміром, сигарети і попільничка навряд чи потрібні тим, у кого немає цієї шкідливої звички.

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