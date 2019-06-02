Від цієї популярної ранкової звички слід відмовитися

Науковці наголошують на тому, що звичка щоранку пити каву може негативно вплинути на ваше здоров'я. Розповідаємо, чому улюблений напій мільйонів може не принести вам користь, якщо з нього починати свій ранок!

Фахівці зазначають, що кофеїн, який міститься у цьому напої, може привести до розвитку залежності.

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Приблизно 60% тих, хто щодня п'є каву вранці, при вимушеній відмові від цього напою відчувають неабияку сонливість, дратівливість, головний біль, а також зниження працездатності.

Такі типові симптоми фахівці називають терміном абстинентний синдром і спостерігають подібні симптоми в осіб, котрі страждають від наркотичної або алкогольної залежностей, – наголошує фахівець.

Ті, хто п'є каву регулярно й у великих дозах, можуть зіткнутися з безсонням, психічним збудженням, можливе також прискорене серцебиття, а також підвищення тиску, тому не варто кожен свій день починати саме з кави.

Також не варто забувати, що велика кількість випитої кави не допоможе вам "збадьоритися". Кофеїн, що міститься у двох чашках еспресо, може заблокувати майже половину рецепторів у головному мозку.

Ми ж рекомендуємо переходити на зелений чай, а також вмикати зранку Радіо МАКСИМУМ, аби збадьоритися!

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