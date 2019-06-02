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Від цієї популярної ранкової звички слід відмовитися
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Науковці наголошують на тому, що звичка щоранку пити каву може негативно вплинути на ваше здоров'я. Розповідаємо, чому улюблений напій мільйонів може не принести вам користь, якщо з нього починати свій ранок!
Фахівці зазначають, що кофеїн, який міститься у цьому напої, може привести до розвитку залежності.
І ще: Чому не варто зловживати енергетичними напоями
Приблизно 60% тих, хто щодня п'є каву вранці, при вимушеній відмові від цього напою відчувають неабияку сонливість, дратівливість, головний біль, а також зниження працездатності.
Такі типові симптоми фахівці називають терміном абстинентний синдром і спостерігають подібні симптоми в осіб, котрі страждають від наркотичної або алкогольної залежностей, – наголошує фахівець.
Ті, хто п'є каву регулярно й у великих дозах, можуть зіткнутися з безсонням, психічним збудженням, можливе також прискорене серцебиття, а також підвищення тиску, тому не варто кожен свій день починати саме з кави.
Також не варто забувати, що велика кількість випитої кави не допоможе вам "збадьоритися". Кофеїн, що міститься у двох чашках еспресо, може заблокувати майже половину рецепторів у головному мозку.
Ми ж рекомендуємо переходити на зелений чай, а також вмикати зранку Радіо МАКСИМУМ, аби збадьоритися!
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