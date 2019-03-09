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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Як кенгуру обороняють повітряний простір Австралії: кумедне відео

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Кенгуру напали на парапланериста - фото 1
Кенгуру напали на парапланериста / csusap

Коли парапланерист приземлився в Австралії, то відразу пішло щось не так. На чоловіка напав кенгуру, захищаючи свою територію. У мережі жартують, що секретна система протиповітряної оборони показала себе в роботі. Дивіться відео.

За словами парапланериста, він знайшов місце для приземлення після двох годин польоту в районі Канберрі. Він зосередився на посадці і не помічав кенгуру, поки не приземлився.

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Коли один із сумчастих підбіг до парапланериста, той подумав, що тварина налаштована дружелюбно і сказав: "Що трапилося, пропустити?". Але кенгуру двічі напав на нього, після чого відскочив убік.

Австралієць все-таки приземлився, зібрав параплан і пройшов пішки кілька кілометрів, поки на його телефоні не почав ловити зв'язок. Потім він зателефонував другові, щоб той його забрав.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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