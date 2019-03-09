Як кенгуру обороняють повітряний простір Австралії: кумедне відео

Коли парапланерист приземлився в Австралії, то відразу пішло щось не так. На чоловіка напав кенгуру, захищаючи свою територію. У мережі жартують, що секретна система протиповітряної оборони показала себе в роботі. Дивіться відео.

За словами парапланериста, він знайшов місце для приземлення після двох годин польоту в районі Канберрі. Він зосередився на посадці і не помічав кенгуру, поки не приземлився.

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Коли один із сумчастих підбіг до парапланериста, той подумав, що тварина налаштована дружелюбно і сказав: "Що трапилося, пропустити?". Але кенгуру двічі напав на нього, після чого відскочив убік.

Австралієць все-таки приземлився, зібрав параплан і пройшов пішки кілька кілометрів, поки на його телефоні не почав ловити зв'язок. Потім він зателефонував другові, щоб той його забрав.

Watch the moment a paraglider makes a safe landing only to then be attacked by a kangaroo. Straya! pic.twitter.com/nqStQnV9gk — SBS News (@SBSNews) 8 березня 2019 р.

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