У Великобританії кіт обікрав молочника і став зіркою

Кіт-клептоман прославився не лише серед сусідів, а у всій Великобританії через те, що почав приносити додому не лише дрібниці, а й гроші. Таке трапляється!

8-річний метис сіамського кота Тео був доволі відомим в англійському містечку Іпсвіч через свою любов красти різдвяні іграшки та прикраси. Його власниця Рейчел Друе частенько займалась поверненням всіх дрібниць, які пухнастик встиг привласнити.

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Щоправда, нещодавно жінка вирішила переїхати до нового міста, де домашній улюбленець зумів прославитись вже у значно більших масштабах. Якось Рейчел пожартувала, що кіт міг би приносити додому щось цінне, і Тео вкрав пакетик з грошима, де було 25,7 фунтів. Виявилось, що тваринка уміло вхопила гроші, які залишив один з покупців молочнику.

Кіт-клептоман прославився у мережі

На щастя, у пакеті було ім'я з адресою, тому чоловіку Рейчел Полу вдалось повернути гроші.

"Він пояснив хлопцю, що наш кіт – хуліган з антисоціальною поведінкою. Хлопець ж усміхнувся та взяв гроші так, ніби з ним таке трапляється постійно", – поділилась Рейчел. Зате історія розлетілась по всій країні, тож тепер всі знатимуть про цього бешкетника.

Кіт-клептоман прославився у мережі

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