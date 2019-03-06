Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Щось пішло не так: відео з цуциком розвеселило мережу

  • 52
Кумедний цуцик розвеселив Reddit - фото 1
Кумедний цуцик розвеселив Reddit

Користувачі не можуть втримати усмішку від веселого ролика з маленьким собакою, який креативно розставляє пріоритети. Заряджайтесь гарним настроєм!

На платформі Reddit користувач з ніком cyndie27 поділився кумедним відео з цуциком, яке за короткий час опинилось у топі мережі. Всього за 8 годин допис зібрав понад 38 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів.

І ще: Жадібний хитрий пес розсмішив мережу: кумедне відео

А все тому, що на відео можна побачити, як дресирують собаку і він стрибає, до руки з кормом. Однак щось йде не так і маленький пухнастик хапається не за смаколик, а за руку господаря. Як зазначив автор, вони ще працюють над цим. Зате користувачів розвеселив погляд цуцика, який фокусуються на їжі навіть під час падіння.

We’re working on it from r/AnimalsBeingDerps

Читайте також: Морські свинки-захисники розвеселили мережу: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
  • Вчора, 16:21
  • 840
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1767
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1286169
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл