Щось пішло не так: відео з цуциком розвеселило мережу

Користувачі не можуть втримати усмішку від веселого ролика з маленьким собакою, який креативно розставляє пріоритети. Заряджайтесь гарним настроєм!

На платформі Reddit користувач з ніком cyndie27 поділився кумедним відео з цуциком, яке за короткий час опинилось у топі мережі. Всього за 8 годин допис зібрав понад 38 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів.

І ще: Жадібний хитрий пес розсмішив мережу: кумедне відео

А все тому, що на відео можна побачити, як дресирують собаку і він стрибає, до руки з кормом. Однак щось йде не так і маленький пухнастик хапається не за смаколик, а за руку господаря. Як зазначив автор, вони ще працюють над цим. Зате користувачів розвеселив погляд цуцика, який фокусуються на їжі навіть під час падіння.

Читайте також: Морські свинки-захисники розвеселили мережу: відеофакт