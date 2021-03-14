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Як кенгуру ходить на чотирьох лапах: виявляється, це видовище не для слабкодухих (відео)

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Як кенгуру ходить на чотирьох лапах: виявляється, це видовище не для слабкодухих (відео) - фото 1

Дівчина з Австралії опублікувала в соцмережах відео з кенгуру, який переслідує її на чотирьох лапах. Кадри нагадують наймоторошніші хоррори.

Тіктокерка Кеті часто викладає на своїй сторінці ролики з кенгуру, які водяться поруч з її роботою. Але цього разу дівчина опублікувала відео, яке стало вірусне.

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Хода кенгуру на чотирьох лапах відрізняється від манери ходьби чотириногих. На відео він повільно перекочується з задніх лап на передні. Кеті зняла його в вузькому темному коридорі, і від цього тварина ще більше нагадала якусь інопланетну істоту або кіборга.

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