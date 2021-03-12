У США індик увірвався в стоматологічну клініку та розгромив усе на своєму шляху: відео

Індик побачив своє відображення у дзеркалі, що його розлютило

У каліфорнійському місті Фер-Окс величезний дикий індик вдерся в стоматологічний кабінет. Вибивши вікно з подвійним склом, він влаштував там справжній розгардіяш.

Під час цього вторгнення в офісі була менеджерка Донна Макдональд, яка вирішила, що почався землетрус. Незабаром вона зрозуміла, що відбувається, і викликала службу контролю над тваринами. Виявилося, що індик подряпав стіни та проткнув стоматологічні крісла.

Це цікаво: У Великобританії чоловік виростив великих домашніх свиней і гуляє з ними по місту: фото

При цьому сама птиця навіть не постраждала. Фахівці оглянули її й дійшли до висновку, що індика можна випустити назад на природу.

За словами експерта, агресію індика викликало не що інше, як власне відображення в склі. Зараз йде шлюбний період, і самець, судячи з усього, вирішив, що перед ним суперник, а тому вирішив відразу розібратися з ним і не підпустити до індички.

Читайте також: Величезний крокодил поцупив улов у рибалок: моторошне відео