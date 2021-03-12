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У США індик увірвався в стоматологічну клініку та розгромив усе на своєму шляху: відео

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Індик побачив своє відображення у дзеркалі, що його розлютило - фото 1
Індик побачив своє відображення у дзеркалі, що його розлютило

У каліфорнійському місті Фер-Окс величезний дикий індик вдерся в стоматологічний кабінет. Вибивши вікно з подвійним склом, він влаштував там справжній розгардіяш.

Під час цього вторгнення в офісі була менеджерка Донна Макдональд, яка вирішила, що почався землетрус. Незабаром вона зрозуміла, що відбувається, і викликала службу контролю над тваринами. Виявилося, що індик подряпав стіни та проткнув стоматологічні крісла.

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При цьому сама птиця навіть не постраждала. Фахівці оглянули її й дійшли до висновку, що індика можна випустити назад на природу.

За словами експерта, агресію індика викликало не що інше, як власне відображення в склі. Зараз йде шлюбний період, і самець, судячи з усього, вирішив, що перед ним суперник, а тому вирішив відразу розібратися з ним і не підпустити до індички.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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