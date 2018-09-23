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Без білизни: Ратажковскі показала звабливе фото у Мілані

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Ратажковскі зваблює Instagram - фото 1
Ратажковскі зваблює Instagram / instagram.com/emrata

Популярна акторка Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати користувачів Instagram своїм тілом.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не хвилюється через те, що літо завершилось. Тому на її профілі в соцмережі Instagram, де є понад 19 млн підписників, з'являються доволі спекотні фото без жодного натяку на холодну пору. Дівчина зовсім не соромиться демонструвати своє тіло та форми.

І ще: Ратажковскі показала спокусливі форми з незвичайного ракурсу

Нещодавно модель прибула до Мілана, де показала на подіумі вбрання відомих брендів, а після показів відправилась відпочивати до ресторану. Щоправда, здається, зірка забула про білизну та повторила образ Кім Кардашян - піджак на голе тіло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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