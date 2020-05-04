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Як келих вина ввечері впливає на вагу

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Чи допомагає вино схуднути - фото 1
Чи допомагає вино схуднути

Чимало жінок дозволяють собі випити келих вина після важкого дня та пояснюють це позитивним впливом на фігуру. Чи справді це працює – розповіли учені з Гарварду.

Науковці з Гарвардської медичної школи вирішили визначити, чи можна жінкам ввечері пити невелику кількість вина для схуднення. Для цього дослідники організували масштабне дослідження, у рамках якого упродовж 13 років стежили за групою добровольців без проблем зі здоров'ям.

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Виявилось, що ті піддослідні, які регулярно випивали келих вина, мали на 70% нижчі ризики отримати зайві кілограми. Учені пояснюють, що червоне вино є джерело резвератролу. Саме ця речовина допомагає перетворювати білі жирові клітини у коричневі, які вважаються "хорошими".

Чи допомагає вино схуднути - фото 401917
Чи допомагає вино схуднути

Саме бурий жир дозволяє покращити процеси енергообміну, метаболізму, а також стабілізації глюкози в крові. Саме такого жиру у здоровий струнких людей більше, аніж білого.

До того ж, келих вина можна вважати своєрідним регулятором апетиту, адже він дозволяє швидше відчути насичення та не перегинати з кількістю їжі.

Чи допомагає вино схуднути - фото 401916
Чи допомагає вино схуднути

Тому можна впевнено сказати, що вечірня порція вина справді сприяє схуднення, щоправда, є деякі умови.

"Вживання вина необхідно звести максимум до одного келиха, а також дотримувати збалансованого раціону. Будьте обачні: надмірне вживання вина може порушити гормональний баланс, що також призводить до появи зайвої ваги", – наголошують учені.

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Джерело: newsyou.info
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