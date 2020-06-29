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Чому буряк є справжнім суперфудом

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Користь буряка - фото 1
Користь буряка

Доволі поширений та доступний в Україні овоч виявився нічим не гіршим за популярні суперфуди. Чому буряк варто їсти регулярно - читайте далі.

Експерти вважають, що буряк з легкістю можна внести до списку суперфудів, адже він дуже корисний. Цей овоч здатен ефективно регулювати кров'яний тиск, а також знижувати ризики інфаркту та інсульту. Не варто забувати про те, що він також покращує потік крові до головного мозку.

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Ще однією крутою властивістю буряка є те, що він здатен знижувати рівень запалення в організмі, тому можна уникнути багатьох недуг. А недавні дослідження за участю спортсменів, які вживали буряковий сік, показали, що це справді чудовий спортивний напій. Він допомагає позбутись втоми, а також болю у м'язах після важких фізичних навантажень.

Чому корисно їсти буряк - фото 412934
Чому корисно їсти буряк

А от експеримент з професійними велогонщиками підтвердили, що буряк здатен посилити витривалість та покрити спортивні показники. Тому цей овоч з легкістю можна застосовувати не лише у супах і салатах, а й у вигляді смузі чи чіпсів.

Чому корисно їсти буряк - фото 412933
Чому корисно їсти буряк

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Джерело: newsyou.info
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