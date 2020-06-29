Що їсти, щоб довго бути молодим

Ні для кого не таємниця, що раціон впливає не лише на фігуру і зовнішній вигляд, а й здатен продовжувати молодість. Що обов'язково варто їсти, щоб виглядати юно та свіжо, – читайте далі.

Звичайні продукти містять чимало корисних речовин, вітамінів та мінералів, які дозволяють не лише добре функціонувати організму, а й зберегти молодість.

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Ягоди, бобові, темний шоколад багаті на протеїни та мінерали, а також мають мало жирів.

багаті на протеїни та мінерали, а також мають мало жирів. Горіхи, овочі, риба, цільнозернові продукти та часник містять позитивно впливають на судини.

цільнозернові продукти та часник містять позитивно впливають на судини. Авокадо та оливкова олія є чудовим джерело мононасичених жирів та оксидантів, які відповідають за еластичність шкіри та виведення токсинів.

Овочі, фрукти та зелень багаті на фолієву кислоту, поліфеноли, каротиноїди та вітамін C.

багаті на фолієву кислоту, поліфеноли, каротиноїди та вітамін C. Червоний виноград містить ресвератрол, який допомагає у профілактиці діабету 2 типу та атеросклерозу.

містить ресвератрол, який допомагає у профілактиці діабету 2 типу та атеросклерозу. Зелений чай знижує ризики розвитку раку різних органів та позитивно впливає на психічний стан.

знижує ризики розвитку раку різних органів та позитивно впливає на психічний стан. Кава не просто так є популярним ранковим напоєм, адже не лише бадьорить, а й дозволяє уникнути серцево-судинних недуг і депресії.

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