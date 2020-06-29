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Що їсти, щоб довго бути молодим

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Продукти для молодості - фото 1
Продукти для молодості

Ні для кого не таємниця, що раціон впливає не лише на фігуру і зовнішній вигляд, а й здатен продовжувати молодість. Що обов'язково варто їсти, щоб виглядати юно та свіжо, – читайте далі.

Звичайні продукти містять чимало корисних речовин, вітамінів та мінералів, які дозволяють не лише добре функціонувати організму, а й зберегти молодість.

І ще: Який продукт додати в раціон, щоб схуднути і продовжити життя

  • Ягоди, бобові, темний шоколад багаті на протеїни та мінерали, а також мають мало жирів.
  • Горіхи, овочі, риба, цільнозернові продукти та часник містять позитивно впливають на судини.
  • Авокадо та оливкова олія є чудовим джерело мононасичених жирів та оксидантів, які відповідають за еластичність шкіри та виведення токсинів.
Що їсти, щоб довго бути молодим - фото 412872
  • Овочі, фрукти та зелень багаті на фолієву кислоту, поліфеноли, каротиноїди та вітамін C.
  • Червоний виноград містить ресвератрол, який допомагає у профілактиці діабету 2 типу та атеросклерозу.
  • Зелений чай знижує ризики розвитку раку різних органів та позитивно впливає на психічний стан.
  • Кава не просто так є популярним ранковим напоєм, адже не лише бадьорить, а й дозволяє уникнути серцево-судинних недуг і депресії.
Що їсти, щоб довго бути молодим - фото 412873

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Джерело: newsyou.info
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