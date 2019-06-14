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Як кава впливає на ваше інтимне життя

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Після кави чоловіки помічали зміни і поліпшення стану серця - фото 1
Після кави чоловіки помічали зміни і поліпшення стану серця / BosGuy

Помірне споживання кави покращує активність в інтимній сфері у чоловіків, а до того ж, поліпшує кровотік, стверджують вчені.

Всього 80-170 мг кофеїну щодня додасть активності, з'ясували фахівці з техаського університету.

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Пацієнти, які споживають три чашки кави на день, рідше скаржилися на еректильну дисфункцію. Можливо, справа в розслабленні гладкої мускулатури і розширенні судин для поліпшення кровопостачання статевого органа чоловіків. Поліпшення в інтимній сфері вчені оцінили у 58% при споживанні трьох чашок кави на день.

Чому корисно пити каву - фото 334385
Чому корисно пити каву

Вже через тиждень чоловіки помічали зміни і поліпшення стану серця і проблемами із зайвою вагою. Причина – регулювання метаболізму і всього балансу організму. Однак перевищення кількості чашок до чотирьох викликає вже зворотний ефект – потенція знижується на 39%. При чому у дослідженні йдеться про натуральну зернову каву – саме її споживання призводить до приголомшливого ефекту в зміцненні чоловічої потенції.

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Джерело: bustle
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