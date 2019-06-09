8 симптомів низького рівня тестостерону у чоловіків

Тестостерон – один з найважливіших "чоловічих" гормонів: саме він відповідальний за м'язовий ріст і за лібідо.

Цей гормон відіграє і багато інших ролей в організмі, тому, якщо його рівень у чоловіка знижується, це призводить не тільки до проблем в ліжку і в спортзалі, стверджує ендокринолог Бредлі Анавальт.

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Щоб діагностувати у чоловіка низький рівень тестостерону, необхідно провести аналіз крові. Але наведені нижче симптоми можуть вказувати на те, що рівень цього гормону в чоловіка знижений:

Зниження лібідо

Як стверджує уролог Філіп Вертман, низький рівень тестостерону відразу ж відбивається на лібідо: майже кожен пацієнт з низьким тестостероном не тільки рідше хоче сексу, але і рідше мастурбує і рідше бачить еротичні сни.

М'язи слабшають

Коли у чоловіка нормальний рівень тестостерону, він легко нарощує м'язи. Якщо ж рівень цього гормону знижений, м'язи починають слабшати і зменшуватися в розмірах.

Пеніс може зменшитися

При зниженні рівня тестостерону яєчка і пеніс можуть зменшитися в розмірах. Яєчка при цьому можуть стати менш "твердими".

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Живіт починає рости

Часто при низькому рівні тестостерону чоловіки починають поправлятись, і жир у них починає відкладатися в області живота (вісцеральні ожиріння). Австралійське дослідження показало, що у чоловіків з раком простати, які отримують гормональне лікування, спрямоване на зниження рівня чоловічих гормонів, протягом 1 року кількість жиру в організмі зростає на 14%, а кількість вісцерального жиру (в області живота) – на 22%.

Пам'ять погіршується

У чоловіків з низьким рівнем тестостерону часто виникають когітивні проблеми і погіршена пам'ять.

Перепади настрою

Низький рівень тестостерону також впливає на настрій і загальне самопочуття чоловіка. Згідно з дослідженням, опублікованим в Endocrine Journal, 23% молодих чоловіків з низьким рівнем тестостерону мають симптоми депресії, в той час як серед чоловіків з нормальним рівнем цього гормону депресія спостерігається лише у 5%.

Кістки слабшають

При низькому рівні тестостерону кістки стають слабшими і легше ламаються, а після переломів їм потрібно більше часу для відновлення.

Серце в небезпеці

Вважається, що при низькому рівні тестостерону ризик померти від хвороб серця набагато вищий, ніж при нормальному рівні цього гормону. Мабуть, це пов'язано з тим, що тестостерон необхідний для збереження здоров'я кровоносних судин і нормального кровообігу.

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