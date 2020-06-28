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У МОЗ розповіли про наслідки тривалого носіння маски

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Наслідки носіння маски - фото 1
Наслідки носіння маски

Пандемія коронавірусу змінила правила життя людей по всього світу, тож соціальна дистанція, гігієна рук та медичні маски стали невіддільною частиною сучасних буднів. Медики ж повідомили, чи є небезпечні наслідки від частого носіння маски.

На офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я в соцмережі Facebook підняли важливу тему медичних масок. Останнім часом почала поширюватись інформація про те, що тривале носіння маски може викликати далеко неприємні наслідки для здоров'я. Чи справді це так – читайте далі.

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"Єдине, що вас чекає після тривалого носіння медичної маски, – це дискомфорт. Ні до інтоксикації вуглекислим газом, ні до кисневої недостатності воно не призводить. Однак захист, якій забезпечує медична маска, здатен рятувати життя, і це набагато цінніше за короткочасний дискомфорт", наголошують у МОЗ, а також нагадують, що одноразові медичні маски не варто використовувати повторно, а також перевіряти, чи добре вони прилягають до обличчя.

У МОЗ розповіли про наслідки тривалого носіння маски - фото 412716

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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