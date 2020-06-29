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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / iamir

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 29 червня: в Україні виявлено 43 628 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 646 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 412 таких повідомлень.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня - фото 412799

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 43 628
Одужали 19 027
Померли 1 147

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 980) та у Львівській області (5 292). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 846

Волинська область

 2 312

Дніпропетровська область

 1 087

Донецька область

 481

Житомирська область

 1 404

Закарпатська область

 2 792

Запорізька область

 570

Івано-Франківська область

 2 350

Кіровоградська область

 646

Київ

 4 980

Київська область

 2 546

Львівська область

 5 292

Луганська область

 80

Миколаївська область

 442

Одеська область

 1 632

Полтавська область

 312

Рівненська область

 3 638

Сумська область

 296

Тернопільська область

 1 913

Харківська область

 2 098

Херсонська область

 191

Хмельницька область

 798

Чернівецька область

 4 745

Черкаська область

 642

Чернігівська область

 535

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-06-2020:

Захворіли 10 145 719
Одужали 5 466 329
Померли 501 902

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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