Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня

Новини про коронавірус в Україні / iamir

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 29 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 29 червня: в Україні виявлено 43 628 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 646 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 29 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 97 412 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 43 628 Одужали 19 027 Померли 1 147

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 980) та у Львівській області (5 292). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 846 Волинська область 2 312 Дніпропетровська область 1 087 Донецька область 481 Житомирська область 1 404 Закарпатська область 2 792 Запорізька область 570 Івано-Франківська область 2 350 Кіровоградська область 646 Київ 4 980 Київська область 2 546 Львівська область 5 292 Луганська область 80 Миколаївська область 442 Одеська область 1 632 Полтавська область 312 Рівненська область 3 638 Сумська область 296 Тернопільська область 1 913 Харківська область 2 098 Херсонська область 191 Хмельницька область 798 Чернівецька область 4 745 Черкаська область 642 Чернігівська область 535

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 29-06-2020:

Захворіли 10 145 719 Одужали 5 466 329 Померли 501 902 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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