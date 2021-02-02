В Японії з'явилися вагони-офіси для віддаленої роботи

Японська компанія East Japan Railway 1 лютого почала тестувати переобладнані під офісні приміщення вагони надшвидкісних поїздів. Наразі вони функціонують на декількох рейсах. А їхні пасажири зможуть працювати, милуючись краєвидами за вікном.

Вагони японської компанії East Japan Railway планують використовувати приблизно у 10 швидкісних поїздах, що курсують щодня між Токіо і північними містами.

А поки в Іспанії запроваджують графік мрії з 4-денним робочим тижнем

У компанії відзначають, що пасажири зможуть вільно та без додаткової оплати прийти у пересувний офіс і працювати. Там можна використовувати телефон для розмов, що не рекомендують робити в інших частинах поїзда, а також проводити онлайн-зустрічі.

Я думаю, що це хороша ініціатива, тому що я намагаюся не шуміти, натискаючи на клавіатуру у звичайному вагоні, – розповів пасажир тестового вагона Шинья Огата.



Вагони обладнані Wi-Fi та системою маскування звуку

Під час тестування East Japan Railway планує вивчити попит на спецвагони та те, яке ще обладнання необхідно працюючим пасажирам. Зараз у вагонах є система маскування звуку для забезпечення конфіденційності, а також Wi-Fi. Триватиме тестування до 26 лютого.

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, у вагоні зобов'язують носити маску і видають спиртові серветки.

Нам залишається мовчки заздрити, адже про нормальний Wi-Fi у вагонах наших поїздах ми мріємо й досі. Мовчимо вже про інші зручності.

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