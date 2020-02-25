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Євробачення

Прості побутові лайфхаки, які стануть у пригоді

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Круті лайфхаки, які полегшують життя - фото 1
Круті лайфхаки, які полегшують життя

У мережі діляться цікавими та справді корисним лайфхаками, які дозволять полегшити життя. Зацініть!

Платформа Reddit переповнена не лише епічними відео, активними політичними обговореннями та раритетними кадрами, а й порадами. Є кілька справді крутих лайфхаків, які не займають багато часу, сил, а також спростять побут.

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Ідеальний та смачним варіантом для охолодження кави чи навіть чаю стане заморожене молоко у формі для льоду.

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u/korisco (Reddit)

Ремонт завжди асоціюється не лише з витратами, а й прибиранням. Якщо ж потрібно свердлити стелю і не хочеться отримати туман з пилу, то можна використати звичайним пластиковий стаканчик.

u/cableguysmith (Reddit) - фото 388290
u/cableguysmith (Reddit)

Сюди ж можна віднести і лайфхак з магнітами, які достатньо приклеїти до основи шурупокрута, тоді всі шурупи будуть під рукою.

u/reginaldvontooshface (Reddit) - фото 388289
u/reginaldvontooshface (Reddit)

А от банку від Pringles можна не викидати, адже у ній зручно тримати будь-які інші снеки, які часто продають у дуже непрактичних пакунках.

u/jchabotte (Reddit) - фото 388288
u/jchabotte (Reddit)

Якщо ви плануєте спекти щось смачненьке, а ваша форма надто велика, то на допомогу прийде фольга:

u/mario61752 (Reddit) - фото 388287
u/mario61752 (Reddit)

А от бажання розігріти у мікрохвильовій печі одразу дві тарілки допоможе втілити звичайна банка:

u/TheTrollinator777 - фото 388286
u/TheTrollinator777

І фінальний лайфхак для тих, хто полюбляє малювати нігті вдома. Якщо ви випадково пролили лак, то достатньо на кілька хвилин його засипати цукром, а потім легко прибрати.

u/BooksPaintandStiches (Reddit) - фото 388285
u/BooksPaintandStiches (Reddit)

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Джерело: lifehacker
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