Прості побутові лайфхаки, які стануть у пригоді

У мережі діляться цікавими та справді корисним лайфхаками, які дозволять полегшити життя. Зацініть!

Платформа Reddit переповнена не лише епічними відео, активними політичними обговореннями та раритетними кадрами, а й порадами. Є кілька справді крутих лайфхаків, які не займають багато часу, сил, а також спростять побут.

І ще: Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв

Ідеальний та смачним варіантом для охолодження кави чи навіть чаю стане заморожене молоко у формі для льоду.

u/korisco (Reddit)

Ремонт завжди асоціюється не лише з витратами, а й прибиранням. Якщо ж потрібно свердлити стелю і не хочеться отримати туман з пилу, то можна використати звичайним пластиковий стаканчик.

u/cableguysmith (Reddit)

Сюди ж можна віднести і лайфхак з магнітами, які достатньо приклеїти до основи шурупокрута, тоді всі шурупи будуть під рукою.

u/reginaldvontooshface (Reddit)

А от банку від Pringles можна не викидати, адже у ній зручно тримати будь-які інші снеки, які часто продають у дуже непрактичних пакунках.

u/jchabotte (Reddit)

Якщо ви плануєте спекти щось смачненьке, а ваша форма надто велика, то на допомогу прийде фольга:

u/mario61752 (Reddit)

А от бажання розігріти у мікрохвильовій печі одразу дві тарілки допоможе втілити звичайна банка:

u/TheTrollinator777

І фінальний лайфхак для тих, хто полюбляє малювати нігті вдома. Якщо ви випадково пролили лак, то достатньо на кілька хвилин його засипати цукром, а потім легко прибрати.

u/BooksPaintandStiches (Reddit)

Читайте також: Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити