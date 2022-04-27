Як iPhone для росіян перетворюється на "цеглину"

З кожним днем збільшується кількість компаній, які припиняють співпрацю з РФ через війну в Україну. Хоч санкції не одразу відчутно позначаються на житті росіян, але їхні смартфони від компанії Apple вже починають перетворюватись на "цеглу".

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) продовжують звертати увагу на підтримку України у світі. Цього разу фахівці розповіли про те, що росіяни вже відчувають вплив деяких санкцій, а саме виходу компанії Apple. Звісно ж, це не може позбавити громадян РФ усієї техніки цього бренду, однак це лише питання часу.

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Після закриття офіційних магазинів та сервісних центрів компанії Apple на території РФ, магазин додатків App Store, розроблений компанією Apple для смартфонів iPhone, почав видаляти популярні додатки російських компаній, що потрапили під дію санкцій: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі та інші, – пояснюють у ЦПД.

Також вже встановлені застосунки починають припиняти свою роботу. Річ у тому, що додатки також отримують нові функції та потребують оновлення, а це неможливо для користувачів з РФ.

Оскільки операційна система iOS є закритою, звантажити додаток з мережі Інтернет та встановити – неможливо. Російські користувачі намагаються змінювати країну з РФ на іншу, яка не підпала під дію санкцій, але все марно, компанія Apple активно бореться зі зламом своїх девайсів та блокує акаунти користувачів, – додають фахівці.

Тому санкції з часом перетворять смартфони від Apple для росіян у звичайні мобільні телефони з сенсорним екраном.

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