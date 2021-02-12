Біткойн споживає більше енергії, ніж деякі країни: дослідження

Дослідники з Кембридзького університету опублікували досить цікавий звіт. Він стосується електроенергії, яку споживають під час майнінгу біткойнів. Результати виявилися не вельми втішними.

Дослідження науковців виявило, що найдорожча криптовалюта споживає більше енергії, ніж багато великих країн. Учені також поділилися цікавою статистикою.

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За підрахунками учених, за минулий рік на майнінг біткойнів пішло 123,99 ТВтч (терават-годин) енергії. Для порівняння, Об'єднані Арабські Емірати на рік споживають 119,45 ТВтч, Нідерланди – 110,68 ТВтч, а лідером у цьому плані виявився Китай, на потреби якого йде щороку 6453 ТВтч.

Усього ж у світі виробляється близько 25 082 ТВтч енергії, а частка біткойна від цього числа складає 0,49%. Споживає людство 20 863 ТВтч енергії на рік – у цьому випадку частка криптовалюта становить 0,57%.

За оцінкою дослідників, кількість електроенергії, споживаної біткойнами за один рік, могла б забезпечити живлення усім чайникам в Європі (включаючи Велику Британію) протягом 4,1 року або могло задовольнити потреби Кембридзького університету в енергії на 704 роки.

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