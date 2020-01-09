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Названо найкраще місто світу у 2020 році

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Названо найкраще місто світу у 2020 році - фото 1

Найкращим містом світу з населенням понад мільйон жителів стала столиця Великобританії – Лондон. Про це свідчить рейтинг "Найкращі міста світу 2020", складений експертами Resonance Consultancy. Список опублікований на сайті компанії.

В рамках відповідного дослідження враховувалися оцінки місцевих жителів і гостей міста, а також статистичні показники, серед яких: забезпеченість освітніми установами, ресторанами і магазинами, наявність інфраструктури і пам'яток, рівень безпеки, доходів громадян, популярність міста в соціальних мережах та клімат.

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Так, за підсумками дослідження рейтинг найкращих для життя міст світу очолив Лондон, за ним слідують Нью-Йорк, Париж і Токіо.

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Лондон
Нью-Йорк - фото 378836
Нью-Йорк
Париж - фото 378835
Париж
Токіо - фото 378838
Токіо

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Джерело: resonanceco
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