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Як ідеально провести вихідні восени: затишне відео

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Ідеальний кемпінг восени - фото 1
Ідеальний кемпінг восени

Осінь – це не лише пора дощів та прощання з літнім теплом, а й час, коли можна не менш круто провести час на природі. І це відео тому доказ!

На платформі Reddit користувач з ніком laScArZ поділився відео зі свого осіннього відпочинку на природі, яке стрімко піднялось у топи. За кілька годин допис зібрав понад 30 тисяч балів та сотні коментарів.

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А все тому, що хлопець влаштував справжній осінній кемпінг: поставив намет з пічкою у центрі, а також прихопив вірного друга – собаки породу Шиба-іну. І поки частина коментаторів заздрить автору і мріє потрапити до нього "в гості", то більшість зійшлись на думці, що кожна пора року має свої прекрасні моменти.

[EXT] [DIY] fall camping with stove from r/CozyPlaces

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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