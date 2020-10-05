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Психологи розповіли, як поліпшити настрій восени

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Осінь - фото 1
Осінь / pinterest

Звідки береться осіння хандра? Лікарі стверджують, що виною всьому – скорочення світлового дня. Сонячне світло має на людину величезний вплив, і його нестача провокує смуток і меланхолію.

Якщо вам дуже нудно налагоджувати режими сну і харчування, то ми підготували абсолютно небанальні способи боротьби з нудьгою. Наприклад, з поганим настроєм можна боротися на роботі. Психологи розповіли, як це поєднати.

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  1. Пишіть списки завдань і виконуйте їх. Кожен виконаний дедлайн допоможе відчути себе краще і впевненіше.
  2. Зробіть життя яскравішим. Міняйте заставку на робочому столі на яскраву і барвисту, пийте каву з кольорових кухлів і зловживайте яскравими стікерами. Життя заб'є фонтаном!
  3. Знайдіть своє джерело енергії. Це можуть бути прогулянки, спілкування з товаришами і колегами по роботі. Можна влаштовувати собі п'ятихвилинки здоров'я, а то й пройдіться до роботи кілька зупинок, насолодіться осіннім ранком.
  4. Робота і є порятунок від нудьги. Тут – новини, спілкування, важливі справи, цікаві люди і прагнення зробити щось максимально добре. Будучи в постійному тонусі, просто неможливо хандрити.
  5. Вирішіть для себе, чого ви хочете досягти за цю осінь у кар'єрі, у професійному прогресі, що можна зробити для цього, і робіть це. Мобілізуйтесь. Життя – це зараз, а не потім.
Психологи розповіли, як поліпшити настрій восени - фото 428803

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Джерело: jvlife
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