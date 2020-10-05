Психологи розповіли, як поліпшити настрій восени

Звідки береться осіння хандра? Лікарі стверджують, що виною всьому – скорочення світлового дня. Сонячне світло має на людину величезний вплив, і його нестача провокує смуток і меланхолію.

Якщо вам дуже нудно налагоджувати режими сну і харчування, то ми підготували абсолютно небанальні способи боротьби з нудьгою. Наприклад, з поганим настроєм можна боротися на роботі. Психологи розповіли, як це поєднати.

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Пишіть списки завдань і виконуйте їх. Кожен виконаний дедлайн допоможе відчути себе краще і впевненіше. Зробіть життя яскравішим. Міняйте заставку на робочому столі на яскраву і барвисту, пийте каву з кольорових кухлів і зловживайте яскравими стікерами. Життя заб'є фонтаном! Знайдіть своє джерело енергії. Це можуть бути прогулянки, спілкування з товаришами і колегами по роботі. Можна влаштовувати собі п'ятихвилинки здоров'я, а то й пройдіться до роботи кілька зупинок, насолодіться осіннім ранком. Робота і є порятунок від нудьги. Тут – новини, спілкування, важливі справи, цікаві люди і прагнення зробити щось максимально добре. Будучи в постійному тонусі, просто неможливо хандрити. Вирішіть для себе, чого ви хочете досягти за цю осінь у кар'єрі, у професійному прогресі, що можна зробити для цього, і робіть це. Мобілізуйтесь. Життя – це зараз, а не потім.

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