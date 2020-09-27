7 фактів, які переконають тебе купити чоловічий тренч

Чоловічий тренч можна носити практично з будь-яким одягом та взуттям. Він однаково добре поєднується з брогами, оксфордами чи кросівками та кедами. Але крім цього є ще декілька фактів, які допоможуть тобі усвідомити, наскільки ж вдала штука цей тренч.

Перед тим як вибрати свою ідеальну модель тренчу, уяви, з чим саме ти будеш його носити більшу частину часу. Наприклад, якщо це об'ємні светри або худі, то тренчкот краще вибирати вільніший: цей предмет гардероба, звичайно, повинен сидіти по фігурі, але точно не обтягувати. Взагалі, тренч ідеально підходить для створення складних багатошарових образів.

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З аксесуарами все теж досить оптимістично: хоч з рюкзаком, хоч зі шкіряним портфелем та навіть з бананкою можеш бути впевненим, що гармонія образу не порушується.

Словом, перейдемо до обіцяних фактів, які надихнуть тебе придбати цей трендовий предмет гардеробу:

1

Класичний тренч – це двобортний плащ з поясом, ремінцями на рукавах і погонами. Купуючи таку модель, придивись до вінтажних варіантів. Найчастіше сучасні дизайнери ігнорують такі деталі, як погони, кільця, застібки і кріплення, а ось в ретро-тренчах всі атрибути на місці.

2

Подвійна кокетка на спині служить для додаткового захисту від дощу, застібка на шиї для захисту від вітру. Крім цього у тренчі є глибокі бокові кишені, кільця на поясі, на які можна підвісити спорядження, додатковий клапан на правому плечі, що закриває від дощу застібку.

3

Бежевий – класичний колір для тренча, його ж найлегше поєднувати з практично усім наявним в гардеробі одягом. Інший популярний колір – темно-синій. Чорний виглядає ефектно, але можуть виникнути складнощі з підбором взуття та рукавичок, які не зливалися б в одне похмуре ціле.

4

Найвідоміший тренч в кінематографі – плащ Хамфрі Богарта в "Касабланці".

5

Найкраще тренч виглядає з класичним чоловічим костюмом. Але, як ми вже згадували, джинси, светри та інші речі з повсякденного стилю можна без страху носити з тренчем, зберігаючи градус пристойності.

6

У ременя на тренчі є застібка, але користуватися нею за призначенням – занадто занудно. Краще пов'язати ремінь недбалим вузлом. А якщо тренч не застебнутий, то кінці ременя можна покласти в кишені або зав'язати за спиною.

7

Тренч – це вкладення. Навряд чи ти його затягаєш до дірок, зате він ніколи не виходить з моди і його можна буде носити через десять років. Тому краще купити дорожчу, але якісну річ. Крім того, дорогий тренч буду стійкішим до погодних катаклізмів і зносу.

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