Як і з чим правильно їсти арахісову пасту

Арахісова паста – це не тільки смачні ласощі, але і справжнє джерело вітамінів і мінералів. Однак їсти цей десерт слід обережно. Все, що вам слід знати про арахісову пасту, читайте далі.

Перш за все, хочеться підкреслити значущість цього продукту. І про це яскраво свідчать заставлені пастою від різних виробників полиці в магазинах. Арахісова паста стала улюбленицею дітей. І не тільки.

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Традиційно пасту намазують на хліб. Але навіть тут можна, застосувавши фантазію, винайти щось цікаве, що ваші домочадці неодмінно оцінять. Так, наприклад, хліб можна підсмажити або зробити з нього тост. Або ж, поверх пасти, бутерброд змастити варенням, желе, вершками.

Найпростіше, але не менш смачне і корисне застосування пасти з фруктами і ягодами. Нарізані по 1-2 см і рясно змащені банани, груші, ківі або сливи, здивують гостей різноманітними відтінками смаку. Ще з чим їдять арахісову пасту? З овочами, якщо паста несолодка. Овочі можуть бути вареними, пареними, печеними смаженими і навіть сирими. Паста подарує їм ніжний смак і ситність.

Арахісова паста – просто порятунок для всіх, хто в силу будь-яких причин не хоче або не може випікати торти і тістечка. Достатньо змастити ніжне печиво, дати постояти йому 10-15 хвилин, і тістечко готове. Можна зробити цей десерт з декількох шарів, поперемінно викладаючи коржі і крем.

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