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Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020

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Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 1

Не знаєш, як підкреслити індивідуальність? В'язаний шарф відноситься до категорії речей must have в гардеробі сучасного чоловіка. З його допомогою можна легко створювати модні ділові і повсякденні образи. У щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, який чоловічий шарф вибрати цієї зими.

У чоловічому гардеробі шарф виконує відразу кілька функцій. Це і модний аксесуар, що дозволяє привернути увагу, здатний доповнити простий повсякденний образ і надати йому стильний вигляд. І практична функція, покликана зберегти тепло в довгі зимові дні. Тож вітер, застуда, дощ і негода відступають відразу ж, як тільки одягаєш шарф. А якщо це ще й стильний шарф, який увійшов в тренд цього сезону, – то це як мінімум +100 до прояву твого смаку.

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Модні фасони і моделі чоловічих шарфів

Різноманітність фасонів і моделей в'язаних шарфів для чоловіків дозволяє щоденно створювати оригінальні та неповторні образи. З в'язаним шарфом легко створити кежуал стиль або підкреслити елегантність класичного костюма, пальто чи дублянки.

Снуд. Спочатку, снуд був жіночим аксесуаром, але пізніше він знайшов універсальні риси. Круговий шарф зручний, стильний і теплий. Він надійно захищає від холоду. Снуд легко перетворити в головний убір, він підходить як для повсякденних, так і ділових речей. Шарф-хомут і "труба" – те ж саме, що і снуд. Ці універсальні і функціональні аксесуари створюють ефектний багатошаровий образ.

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Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372561
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372550
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372560
Комір-шарф. Основне призначення шарфа-коміра – зігрівати в сильні морози, захищати від вітру і переохолодження. Цей аксесуар можна назвати типово жіночим, але з недавніх пір він часто зустрічається в чоловічих колекціях іменитих дизайнерів. Виглядає шарф як звичайний в'язаний комір, який надівається через голову. Деякі моделі чоловічого коміра-шарфа щільно облягають шию, закривають рот і ніс, як балаклава.
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372566
Комплект. Класичне поєднання шапки і шарфа однакового забарвлення прикрасить будь-який класичний образ. Комплекти ідеально підходять молодим і зрілим чоловікам, які віддають перевагу стабільності і мінімалізму у зовнішньому вигляді. В'язаний шарф і шапка виглядають ефектно і трохи романтично.
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372555
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372557
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372563
Класичний. В'язаний класичний шарф підходить всім без винятку чоловікам. У цій моделі є бахрома. Аксесуар стильний і ефектний. Вибирай класичну модель, якщо вважаєш за краще строгість в одязі.
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372552
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372553
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372554
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372558
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372559
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372562
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372564
Капюшон-шарф. Ідеально підходить для образів в стилі кежуал. Капюшон-шарф – універсальна модель, її люблять за незвичайний фасон і високу функціональність. Добре виглядає цей молодіжний шарф з вузькими джинсами, курткою, пальто і грубими черевиками.
Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020 - фото 372549

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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