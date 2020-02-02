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Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
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Чоловічі шапки давно перестали бути винятково функціональними предметами в гардеробі і стали модними аксесуарами. Тож сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми розповімо й покажемо тобі, як і з чим носити шапку, щоб бути у тренді. Зберігай фото ідей, аби не загубити!
Шапки – один з головних трендових елементів у повсякденних чоловічих образах в цьому році. І більше немає причин мерзнути і піддавати волосся впливу вітру і холоду – носити шапки можна і потрібно, щоб виглядати стильно завжди та всюди.
До теми: Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів
Шапки-біні і шапки-шкарпетки, фетрові і трикотажні, берети і кепі, федори і бейсболки – вибір настільки широкий, що в жодного модника немає права на слова: "Мені не йдуть шапки!"
Як і з чим носити шапки чоловікам: 10 модних ідей
#1
Якщо ти намітив собі божевільний день, поєднання темно-зеленого бомбера і чорних порваних джинсів допоможе створити комфортний образ в невимушеному стилі. А відмінним завершенням такого стильного повсякденного лука буде чорна шапка. Якщо ж не проти зробити образ трохи цікавішим, тоді як доповнення до нього вибирай біле взуття.
#2
Коричнева коротка дублянка в парі з чорними звуженими джинсами не припиняє подобатися стильним джентльменам. У тандемі з цим луком найбільш вдало виглядають біло-чорні шкіряні низькі кеди. А доповнити модний образ можна темною шапкою.
#3
Якщо ти приписуєш себе до тієї рідкісної групи хлопців, здатних орієнтуватися в сучасних трендах, тоді тобі припаде до душі поєднання коричневого довгого пальта з візерунком "гусячі лапки" і світло-коричневих шкіряних штанів чіносів. А ще комфортніше буде, якщо ти доповниш образ чорною шапкою з відворотом. Закінчи лук білими шкіряними низькими кедами, якщо боїшся, що він вийде занадто "відполірованим".
#4
Поєднання темно-зеленою куртки в стилі мілітарі і темно-синіх джинсів дозволить скласти не нудний чоловічий образ в повсякденному стилі. Тепер чому б не додати у цей лук трішки елегантності за допомогою темно-зелених шкіряних туфель дербі? Ну а відмінним завершення буде темна шапка з відворотом.
#5
Чорне довге пальто і сині джинси – невід'ємні речі в арсеналі джентльменів з почуттям стилю. Чорні шкіряні повсякденні черевики – безпрограшний варіант, щоб завершити образ. А зробити трішки цікавішим цей лук допоможе коротка сіра шапка.
#6
Якщо ти запланував метушливий день, поєднання коричневого шкіряного бомбера і чорних порваних звужених джинсів допоможе скласти практичний образ у розслабленому стилі. Доволі модним доповнення буду виглядати білі низькі кеди з щільної тканини та червона шапка, яка додасть родзинки у твій повсякденний лук.
#7
Темно-сіре довге пальто і чорні штани чіноси – образ, який буде неодмінно притягати дамські погляди. Якщо подібний ансамбль здається занадто сміливим, розбав його білими шкіряними низькими кедами. А модним доповненням буде шапка в тон до лука.
#8
Якщо ти належиш до тієї когорти джентльменів, які люблять виглядати на всі 100%, тобі полюбиться тандем бежевого довгого пальта і чорних джинсів. І урізноманітнити таких модний образ можна за допомогою білих шкіряних високих кедів та світлої короткої шапки.
#9
Поєднання темно-бірюзового бомбера і чорних спортивних штанів – чудовий приклад сучасного стилю у великому місті. Білі низькі кеди та сіра шапка стануть класним доповненням до твого ансамблю.
#10
Темно-синя джинсова куртка і сірі штани чіноси в шотландську клітку с0150 прекрасний варіант, якщо ти хочеш скласти простий, але водночас стильний чоловічий образ. Цей образ вигідно доповнять чорно-білі високі кеди з щільної тканини та чорна коротка шапка з відворотом.
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