Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів

Чоловічі шапки стали не від'ємним стильним доповненням повсякденного образу. Тож сьогодні у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ ми розповідаємо тобі, який головний убір вибрати у 2020 році, щоб бути у тренді.

Останнім часом кожен чоловік намагається виглядати стильно і, при цьому, враховувати модні тренди. Саме тому представники чоловічої статі почали придивлятися до новинок навіть серед такої деталі свого образу, як шапка. Тож ми пропонуємо тобі не втрачати час даремно у пошуках ідеальної моделі головного убору, а подивитися на наймодніші чоловічі шапки 2020 року, які стильно доповнять твій образ.

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Чоловічі шапки відрізняються помірною кольоровою гамою, хоча і яскраві відтінки зараз не рідкість. Прикрас і декору – мінімум, а фасон – лаконічний. Моделі можна вибирати на всі випадки життя: поїздки в автомобілі, далеких походів, для морозної погоди, практичні моделі для відпочинку на природі та для повсякденних образів.

Серед головних переваг шапки є те, що цей елемент гардеробу актуальний не лише взимку, а й стане в пригоді весною та восени.

Модні чоловічі шапки

Чоловічі шапки: які моделі будуть в моді у 2020 році

Стильні новинки серед головних уборів здебільшого визначаються іменитими модними будинками, але серед всього асортименту будуть популярні такі моделі:

трикотажні з декором ручної роботи;

моделі круглої і подовгастої форми, "біні";

з нестандартною посадкою на голові, зі зсувом головного убору набік або на потилицю;

простий фасон, але з декором у вигляді аплікацій, вишивки чи логотипу;

хутряні шапки різноманітних фасонів.

Безпрограшним варіантом вважається класична форма з дрібною густою в'язкою, чорного або коричневого кольору. Їх легко скомбінувати з курткою або пуховиком, пальтом або паркою.

Облягаючі шапки

Вони максимально прості, повторюють форму голови. Можуть бути гладкими або з ненав'язливими фактурними візерунками, геометричним орнаментом або контрастним малюнком.

Шапки "біні"

Популярний чоловічий молодіжний варіант, з об'ємною часткою на потилиці. Модно відвертати шапку, формуючи фасон і бажаний стиль. Біні може бути прикрашена або доповнена декором чи нашивками.

Шапка з помпоном

Завзятий бубон (помпон) може прикрашати шапку, доповнюючи фактурні малюнки або ромби. Часто виконуються вручну, що робить їх ще затишнішими і теплішими.

Шапка з відворотом

Ще один універсальний тренд, який добре виглядає з будь-яким типом обличчя. Візуально додає об'єм верху голови, але при цьому оберігають потилицю і вуха від морозу.

Кепки

Кілька варіантів модних чоловічих кепок в цьому сезоні надзвичайно популярні. Головний убір з козирком може бути зроблений з будь-якого матеріалу, в будь-якому кольорі, а ось з фасонами – цікавіше. Бейсболки стильно виглядають в спортивному стилі, а на хвилі серіалу "Гострі картузи" стали популярні об'ємні кепки, які формою нагадують берет з козирком.

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