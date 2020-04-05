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Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
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Модники, які стежать за тенденціями, знають, що не перший сезон трендом чоловічої моди є бомбер. Тож сьогодні у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ показуємо на прикладах, як та з чим носити практичну куртку, щоб виглядати ефектно.
Сучасні чоловічі моделі куртки-бомбера переважно виконані у вільному крої, дуже комфортні і нагадують армійський одяг. Оскільки військовий стиль сьогодні є основною модною тенденцією, то бомбери зараз особливо мають попит.
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Сьогодні розповідаємо, з чим поєднувати бомбер, аби бути в тренді. Ми підготували для тебе 10 найкращих ідей у фото, які допоможуть створити тобі свій стильний образ. Зберігай, щоб не загубити!
З чим носити чоловічий бомбер: 10 сильних образів
#1
Коричневий бомбер і білі штани-чінос – безпрограшний варіант, якщо ти хочеш створити простий, але водночас модний чоловічий образ. Щоб додати в лук трохи недбалості, його можна довершити білі низькі кеди з щільної тканини.
#2
Стильне поєднання чорного бомбера і чорних спортивних штанів безумовно буде звертати на себе погляди дівчат. У поєднанні з чорними кросівками весь образ виглядає дуже жваво.
#3
Оливковий бомбер і чорні штани-чіноси чудово вписуються в гардероб найвимогливіших джентльменів. Хочеш додати у цей образ нотку класики? Тоді як на доповнення до цього ансамблю, варто звернути увагу на чорні шкіряні туфлі дербі.
#4
Поєднання бежевого бомбера і синіх джинсів виглядає круто і незвично. Цей лук вигідно завершать білі високі кеди з щільної тканини.
#5
Привабливе поєднання коричневого замшевого бомбера і бежевих штанів з принтом безсумнівно не залишить байдужою жодну дівчину. Що до взуття, можна закінчити образ білими кросівками.
#6
Чорний бомбер з кольоровими нашивками і чорні порвані завужені джинси – відмінний варант для чоловіків, які завжди в русі. Тепер чому б не додати в цей образ на кожен день трохи строгості за допомогою чорних шкіряних туфель дербі?
#7
Темно-червоний бомбер і світло-коричневі штани надійно закріпилися в гардеробі багатьох джентльменів, дозволяючи створювати ефектні та функціональні луки. Збалансувати образ і додати в нього трохи класики допоможуть темно-коричневі шкіряні туфлі.
#8
Якщо в одязі цінуєш комфорт і функціональність, тютюновий замшевий бомбер і чорні порвані завужені джинси – чудовий вибір для стильного чоловічого образу на кожен день. Хотів би додати у цей наряд трохи ефектності? Тоді як доповнення до нього вибери тютюнові замшеві черевики з двома ремінцями.
#9
Якщо ти запланував собі божевільний день, поєднання темно-зеленого бомбера і чорних порваних джинсів допоможе створити комфортний лук у невимушеному стилі. Якщо не проти зробити лук трохи суворішим? Тоді як доповнення до цього образу вибирай білі кроівки.
#10
Ефектне поєднання чорного бомбера і чорних звужених джинсів дозволить "висловити" твій особистий стиль і виграшно виділитися з натовпу. Хотів би зробити лук трохи елегантнішим? Тоді як взуття до цього образу вибери коричневі шкіряні повсякденні черевики.
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