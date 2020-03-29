Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону

Модна куртка – один з основних елементів базового чоловічого гардероба, що дозволяє створити стильний образ, підкреслити успішність та індивідуальний стиль. Тож розповідаємо, які моделі чоловічих бомберів будуть трендовими цієї весни.

Сучасні куртки-бомбери це тренд 2019 року, який не здає позиції й у 2020 році. Коротка куртка з еластичними манжетами та коміром – незамінна річ чоловічого гардероба, оскільки круто комбінується з одягом різних стилів.

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Основні види чоловічих бомберів

Хоч і здається, що такий верхній одяг дуже однотипний, проте існує чимала кількість його видів.

Класифікація бомберів:

в залежності від сезону (літні, демісезонні, пуховики);

від фасону (оверсайз або класичний);

від матеріалу (замшеві, шкіряні, нейлонові і так далі);

від довжини (короткий, довгий);

від декоративних елементів (бомбер з хутряними вставками, з нашивками, принтований бомбер).

Вибираючи весняну куртку, зважай на індивідуальні переваги, адже не всім підходять модні новинки.

Модні фасони чоловічих бомберів

Фасон куртки-бомбера практично не змінюється, дизайнери лише створюють окремі акценти, змінюють матеріали, кольори, доповнюють декоративними елементами. Очевидно, що така річ досить популярна і стильна. А цьогоріч наймоднішими вважаються такі бомбери:

Білого, оливкового, синього і яскравих кольорів. До того ж, сама куртка може мати нейтральний і спокійний колір, а ось вставки повинні підтримувати модну тенденцію.

Із замші та шкіри. Якщо минулого року фаворитом були бомбери з тканини і плащової тканини, то в цьому році вибір припав на натуральність. Шкіряна річ не тільки порадує своїм зовнішнім виглядом, але і довгою експлуатацією.

З металічним блиском. Цей акцент підібрався і сюди. Срібло і золото дійсно підкорили сучасну моду. Але не варто вибирати "фольгований" бомбер, він може мати приємний срібний відтінок, і на цьому все.

У смужку чи клітинку. Такі принти вже практично стали класикою, оскільки ніяк не покинуть модну індустрію. Будь-яка смужка або клітка зробить чоловічу куртку по-справжньому привабливою.

З нашивками. Деталь, яка прикрасить класичний чорний бомбер і зробить з нього модну річ, – аплікація. Можна вишити навіть власні ініціали або прикріпити нашивку з улюбленим мультиплікаційним героєм. Чим креативніше, тим модніше – ось правило сучасної моди.

Як підібрати бомбер чоловікам

Вирішивши придбати куртку-бомбер, потрібно знати, як підібрати розмір. Це той елемент гардеробу, який повинен сидіти ідеально, не стирчати, не висіти і не обтягувати.

Сьогодні модно носити не дуже облягаючі фасони, щоб під низ можна було одягнути толстовку, наприклад.

Вибирай бомбер не поспішаючи, приміряючи його і на футболку, і на товсту кофту, щоб не розчаруватися потім у виборі. Ця модель, на жаль, не дуже підходить людям занадто низького або високого зросту, їм необхідно підібрати щось інше. Якщо виникають труднощі, попроси допомоги у консультанта або друга, які допоможуть тобі підібрати ідеальну куртку-бомбер.

На що звертати увагу при виборі бомбера: поради стилістів

Вибирай куртку, орієнтуючись на наявний гардероб.

Відчувай чітку межу між повсякденним і формальним стилем.

Якщо ти хочеш виділити бомбер – решту одягу підбирай базового кольору.

Висока якість матеріалу – запорука правильного вибору.

При покупці перевіряй куртку-бомбер на наявність будь-яких пошкоджень, ниток, що стирчать і так далі.

Спирайтеся на призначення куртки.

Дуже важливо також вибрати відповідну довжину бомбера і рукава. Куртка повинна закінчуватися по лінії талії штанів, а манжет – доходити до основи великого пальця, не закриваючи долоню.

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