Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону

  • 146
Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону - фото 1

Модна куртка – один з основних елементів базового чоловічого гардероба, що дозволяє створити стильний образ, підкреслити успішність та індивідуальний стиль. Тож розповідаємо, які моделі чоловічих бомберів будуть трендовими цієї весни.

Сучасні куртки-бомбери це тренд 2019 року, який не здає позиції й у 2020 році. Коротка куртка з еластичними манжетами та коміром – незамінна річ чоловічого гардероба, оскільки круто комбінується з одягом різних стилів.

І ще: Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото

Основні види чоловічих бомберів

Хоч і здається, що такий верхній одяг дуже однотипний, проте існує чимала кількість його видів.

Класифікація бомберів:

  • в залежності від сезону (літні, демісезонні, пуховики);
  • від фасону (оверсайз або класичний);
  • від матеріалу (замшеві, шкіряні, нейлонові і так далі);
  • від довжини (короткий, довгий);
  • від декоративних елементів (бомбер з хутряними вставками, з нашивками, принтований бомбер).

Вибираючи весняну куртку, зважай на індивідуальні переваги, адже не всім підходять модні новинки.

Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону - фото 394758

Модні фасони чоловічих бомберів

Фасон куртки-бомбера практично не змінюється, дизайнери лише створюють окремі акценти, змінюють матеріали, кольори, доповнюють декоративними елементами. Очевидно, що така річ досить популярна і стильна. А цьогоріч наймоднішими вважаються такі бомбери:

  • Білого, оливкового, синього і яскравих кольорів. До того ж, сама куртка може мати нейтральний і спокійний колір, а ось вставки повинні підтримувати модну тенденцію.
  • Із замші та шкіри. Якщо минулого року фаворитом були бомбери з тканини і плащової тканини, то в цьому році вибір припав на натуральність. Шкіряна річ не тільки порадує своїм зовнішнім виглядом, але і довгою експлуатацією.
  • З металічним блиском. Цей акцент підібрався і сюди. Срібло і золото дійсно підкорили сучасну моду. Але не варто вибирати "фольгований" бомбер, він може мати приємний срібний відтінок, і на цьому все.
  • У смужку чи клітинку. Такі принти вже практично стали класикою, оскільки ніяк не покинуть модну індустрію. Будь-яка смужка або клітка зробить чоловічу куртку по-справжньому привабливою.
  • З нашивками. Деталь, яка прикрасить класичний чорний бомбер і зробить з нього модну річ, – аплікація. Можна вишити навіть власні ініціали або прикріпити нашивку з улюбленим мультиплікаційним героєм. Чим креативніше, тим модніше – ось правило сучасної моди.
Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону - фото 394754
Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону - фото 394755

Як підібрати бомбер чоловікам

Вирішивши придбати куртку-бомбер, потрібно знати, як підібрати розмір. Це той елемент гардеробу, який повинен сидіти ідеально, не стирчати, не висіти і не обтягувати.

Сьогодні модно носити не дуже облягаючі фасони, щоб під низ можна було одягнути толстовку, наприклад.

Вибирай бомбер не поспішаючи, приміряючи його і на футболку, і на товсту кофту, щоб не розчаруватися потім у виборі. Ця модель, на жаль, не дуже підходить людям занадто низького або високого зросту, їм необхідно підібрати щось інше. Якщо виникають труднощі, попроси допомоги у консультанта або друга, які допоможуть тобі підібрати ідеальну куртку-бомбер.

Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону - фото 394756

На що звертати увагу при виборі бомбера: поради стилістів

  • Вибирай куртку, орієнтуючись на наявний гардероб.
  • Відчувай чітку межу між повсякденним і формальним стилем.
  • Якщо ти хочеш виділити бомбер – решту одягу підбирай базового кольору.
  • Висока якість матеріалу – запорука правильного вибору.
  • При покупці перевіряй куртку-бомбер на наявність будь-яких пошкоджень, ниток, що стирчать і так далі.
  • Спирайтеся на призначення куртки.

Дуже важливо також вибрати відповідну довжину бомбера і рукава. Куртка повинна закінчуватися по лінії талії штанів, а манжет – доходити до основи великого пальця, не закриваючи долоню.

Чоловічі бомбери: яку модель весняної куртки вибрати цього сезону - фото 394757

Читайте також: ТОП-5 ідей домашніх образів: що одягати під час карантину чоловікам

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
  • 26 березня, 12:14
  • 400
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 11940
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 780
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз