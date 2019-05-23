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Як і навіщо: англійські студенти пройдуть курс щастя

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Як і навіщо: англійські студенти пройдуть курс щастя - фото 1

Бристольський університет у Великобританії запропонував студентам курс щастя, який триватиме 12 тижнів і зараховується як предмет за вибором. Читайте далі та дізнайтеся більше про таку ініціативу.

Курс розпочнеться в наступному навчальному році. Записатися можуть студенти з усіх факультетів. І не просто так – це дасть їм 20 балів з 120 необхідних за рік. Домашнє завдання – більше спати та медитувати. І не тільки.

І ще: Ось чому не варто допомагати дітям з уроками

Уроки щастя буде викладати професор психології Брюс Худ. Він спеціаліст з досліджень мислення людини. У минулому році він запустив пробний курс. Тоді він не фіксувався в заліковку, але, попри це, заняття відвідали 400 студентів.

Курс щастя і психічного здоров'я ввели через сумну статистику: за останні три роки 12 студентів Бристольського університету скоїли суїцид.

До теми: В університетах США готуватимуть спеціалістів з марихуани

Джерело: independent
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