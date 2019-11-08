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Як і коли краще пити молоко: відповідь лікарів
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Нас завжди переконували, що молоко дуже корисне, адже містить багато кальцію. Однак, вже не перший рік точаться суперечки про те, чи дійсно хороший цей продукт для вживання дорослою людиною?
Медики розповіли, як правильно пити молоко. Лікарі рекомендують пити молоко кожен день в об'ємі близько трьох склянок.
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Вживати молоко, за словами лікарів, слід як окрему страву, тобто окремо від інших прийомів їжі. Безумовно, молочні продукти є основним джерелом кальцію, а також дають організму вітамін D, яким промисловість збагачує сучасне молоко. Однак, людям старшого віку потрібно вживати молоко обмежено.
Парне молоко лікарі пити не радять. Вживання такого молока пов'язане з високим ризиком інфекцій. Крім того, в парному молоці міститься висока концентрація естрогену. За можливості слід вибирати безлактозне молоко.
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