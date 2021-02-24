Як Hummer H1 і Ford F-450 змагалися з Tesla в перетягуванні каната: відео

Американські блогери, автори каналу Nossa Vida USA, вирішили влаштувати змагання між електрокаром, позашляховиком і пікапом у перетягуванні канату. Дивіться відео!

У якості "піддослідних" обрали Tesla Model X, Hummer H1 і Ford F-450. Всі автомобілі по черзі брали участь у перетягуванні каната на сухій траві.

І ще: Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні

В активі Tesla Model X Performance двомоторна силова установка потужністю 800 кінських сил і обертовим моментом 1140 Нм. Електромобіль взутий у низькопрофільні шосейні шини і важить близько 2,5 тонни. Hummer H1 оснащується 6,5-літровим 197-сильним (583 Нм) турбодизелем V8, але позашляховик мінімум на пів тонни важчий, а штатні покришки куди більш "зубасті".

Шестиколісний Ford F-450 Super Duty – важкий пікап з турбодизелем V8 Power Stroke об'ємом 6,7 літра. Агрегат видає 482 кінських сили і +1424 Нм крутного моменту, а на звичайному зчепленні вантажівка може тягнути 11-тонний причіп!

Дивіться хто кого:

Це цікаво: У 5 разів дорожче, ніж нову: 22-річну Subaru Impreza виставили на продаж