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Як Hummer H1 і Ford F-450 змагалися з Tesla в перетягуванні каната: відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Американські блогери, автори каналу Nossa Vida USA, вирішили влаштувати змагання між електрокаром, позашляховиком і пікапом у перетягуванні канату. Дивіться відео!

У якості "піддослідних" обрали Tesla Model X, Hummer H1 і Ford F-450. Всі автомобілі по черзі брали участь у перетягуванні каната на сухій траві.

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В активі Tesla Model X Performance двомоторна силова установка потужністю 800 кінських сил і обертовим моментом 1140 Нм. Електромобіль взутий у низькопрофільні шосейні шини і важить близько 2,5 тонни. Hummer H1 оснащується 6,5-літровим 197-сильним (583 Нм) турбодизелем V8, але позашляховик мінімум на пів тонни важчий, а штатні покришки куди більш "зубасті".

Шестиколісний Ford F-450 Super Duty – важкий пікап з турбодизелем V8 Power Stroke об'ємом 6,7 літра. Агрегат видає 482 кінських сили і +1424 Нм крутного моменту, а на звичайному зчепленні вантажівка може тягнути 11-тонний причіп!

Дивіться хто кого:

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