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Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні

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Mazda 2 - фото 1
Mazda 2 / fastmb

Кожен досвідчений автомобіліст при купівлі авто не забуде поцікавитися тим, наскільки витратний для сім'ї може виявитися ремонт транспортного засобу. Ось найекономніші у цьому плані варіанти.

Honda Jazz. Легковий автомобіль з сегмента B. Доволі надійний і в цілому є легкодоступним. Останнє стосується також запчастин для Jazz. Машина особливо популярна в азіатських країнах. У себе на батьківщині в Японії ця Honda двічі отримувала престижну премію "Автомобіль року" у 2002 і 2008 роках.

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Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні - фото 448811

Volkswagen Polo. "Німець", який не вимагає зайвих рекомендацій. На українських теренах у машини головним чином позитивна репутація завдяки високому рівню надійності і низькій ціні. При цьому багато фахівців і досвідчені автомобілісти рекомендують брати саме варіант в кузові хетчбек, а аж ніяк не седан.

Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні - фото 448813
Mazda 2. Свого часу цей автомобіль був дуже дорогим. Однак, через роки машина сильно здала в ціні. При цьому Mazda 2 анітрохи не здала в якості і надійності. Важливо і те, що комплектуючих для "двійки" більш ніж достатньо, а тому і ремонтувати її зовсім не так складно, як може здатися.

Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні - фото 448815

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Джерело: bigpicture
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