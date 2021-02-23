У 5 разів дорожче, ніж нову: 22-річну Subaru Impreza виставили на продаж

У Гонконзі виставили на продаж Subaru Impreza RB5 WR Sport з пробігом 6 550 кілометрів. За 22-річний седан покоління GC в автентичному стані хочуть отримати 93,9 тисячі доларів. Тож рідкісна спецверсія уп'ятеро дорожча за нову Impreza.

Subaru Impreza RB5 WR Sport – лімітована версія для британського ринку, випущена у кінці 1990-х на честь англійського раліста Річарда Бернса. RB – ініціали спортсмена, а "5" – номер гоночних болідів Subaru, на яких Бернс виступав у чемпіонаті WRC. Цікаво, що Річард Бернс отримав іменну спецверсію ще до того, як став чемпіоном світу: англієць виграв титул тільки у 2001 році.

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Рідкісну Impreza RB5 WR Sport легко впізнати завдяки безальтернативному світло-сірому кольору кузова Blue Steel, шестиспицевих легкосплавних 17-дюймових дисках і оригінальному інтер'єру. Салон обшитий чорною і синьою алькантарою, на органах управління і килимках – червона прострочка. На продаж виставлено седан з порядковим номером 351 – саме це число прикрашає накладку на центральному тунелі перед важелем коробки передач.

Під капотом Impreza RB5 WR Sport опозитний 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 240 кінських сил. Агрегат поєднується з 5-швидкісною "механікою" Prodrive і повним приводом. Оскільки в автомобіля було всього двоє власників за 22 роки, а з 2000 року седан активно не експлуатувався, Impreza перебуває в ідеальному стані.

Ціна на лімітовану Subaru Impreza у розмірі 728 тисяч гонконзьких доларів (93,9 тисячі доларів США) висока, адже у США нову Impreza можна купити за 18,8 тисячі доларів. Однак є й дорожчі спецверсії: майже нову дводверку 22B STi 7 місяців тому продавали за 295 тисяч фунтів стерлінгів.

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