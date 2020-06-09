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Ці смаколики дозволені навіть на найсуворішій дієті

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Солодощі - фото 1
Солодощі / ncbi

Давайте поговоримо про те, як худнути і не відмовляти собі в улюблених солодощах.

Мед. Цей природний смаколик має таку ж калорійність, як і звичайний цукор. Одна чайна ложка – близько 35 кілокалорій, така ж порція цукру за енергетичною цінністю становить 30 кілокалорій. Але в меді до того ж велика кількість корисних мікроелементів.

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Мед багатий ферментами, які пробуджують апетит і сприятливо позначаються на процесі травлення. Фахівці рекомендують з'їдати по 2 чайні ложки меду на добу.

Сухофрукти. У сушених фруктах дуже багато корисних речовин, мінералів і вітамінів. Завдяки високій калорійності і підвищеній концентрації поживних елементів, сухофрукти швидко вгамовують голод. Головне заздалегідь обмежувати порцію до 30 грамів на день.

Мармелад. Для приготування мармеладу використовують фрукти і ягоди, завдяки чому в кінцевому продукті залишаються пектини. Ці речовини сприяють зниженню рівня холестерину, сприятливо позначаються на роботі шлунка, а також очищають організм від токсинів і шлаків.

Яблучний мармелад - фото 409161
Яблучний мармелад

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Джерело: ncbi
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