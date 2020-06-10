5 лайфхаків, які зекономлять час на кухні

Справи на кухні часто забирають значно більше часу, ніж хотілося б, особливо якщо доводиться готувати не для себе, а для всієї родини. Щоб приготування не відбирало у вас занадто багато часу, і ви могли витратити його на щось інше, ми знайшли кілька лайфхаків, які допоможуть вам!

Візьміть на озброєння ці кілька простих порад, які збережуть не лише ваш час, а й ваші гроші!

До теми: Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя

1. Плануйте раціон

Заздалегідь складайте собі меню і список продуктів на тиждень. Це позбавить вас від вічного питання: "що ж сьогодні приготувати?". Спочатку планування може здатися важкою справою, але з часом ви звикнете і зрозумієте, що вона дуже полегшує життя.

Сплануйте раціон на тиждень

2. Закупити все необхідне

Після складання меню на тиждень, купіть всі необхідні продукти. Це дозволить вам не витрачати час на щоденні походи по магазинах. Не забувайте дивитися на терміни придатності, щоб який-небудь продукт не зіпсувався занадто рано, і вам не довелося його докуповувати.

Закупіть усі необхідні продукти

3. Робіть заготовки та напівфабрикати

Деякі продукти можна довго зберігати у замороженому вигляді, а потім використовувати, коли буде зручно, не витрачаючи час на їх нарізку і приготування. Наприклад, тертий сир, бульйон, нарізані овочі і фрукти, зелень і домашні напівфабрикати: котлети, пельмені і т. д. Якщо ви робите запас м'яса або риби, то перед заморожуванням варто розділити їх на кілька шматків, щоб потім не мучитися з відділенням невеликої частини, яка знадобиться вам для готування.

Не лінуйтесь робити заготовки

4. Готуйте відразу на кілька днів

Зовсім не обов'язково щодня готувати що-небудь новеньке. Можна зробити одну або дві страви відразу на кілька днів, покласти у контейнери і розігріти, коли зголоднієте.

Спробуйте готувати на кілька днів наперед

5. Не відкладайте прибирання

Багато людей миють посуд і прибирають на кухні після того, як закінчили готування. Але більшу частину брудних тарілок, горнят і ложок, можна помити відразу ж, щоб потім не довелося відмочувати їх і відтирати. Також не забувайте прибирати все, що вам вже не знадобиться: зі столу і плити, щоб це не заважало в процесі приготування і не забирало час після його закінчення.

Не лінуйтесь мити посуд відразу

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