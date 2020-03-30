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Правило 5 секунд: як взятись за справи, якщо не хочеться

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Правило 5 секунд для успіху - фото 1
Правило 5 секунд для успіху

Всі знають про правило 5 секунд, яке стосується їжі, але мало хто в курсі, що таке ж правило існує і для мотивації. Всього кілька секунд допоможуть взятись за будь-яке завдання, яке ви відкладали "на завтра". Як це працює – читайте далі.

Правило 5 секунд полягає у тому, щоб потрібно всього порахувати від п'яти до одного чи навпаки, аби нарешті почати щось робити. Воно підходить для усіх випадків, коли не вистачає мотивації чи бажання. Звучить доволі просто та нереалістично, але це справді працює.

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Як? Все просто: мозок асоціює рахунок з виконанням якоїсь дії, тож відлік дає своєрідний фініш підсвідомості. Тому, коли ви дорахуєте до 5 чи до 1, можна навіть вигукнути "вперед", що змотивує взятись за справу. До того ж, більшість людей старається дотримуватись обіцянок собі чи іншим людям. У випадку з правилом, ви самі собі обіцяєте почати щось робити.

Коли це можна застосовувати? Та будь-коли! Навіть для підйому з будильником, який частенько відставляють на повтор кожні 5-10 хвилин. Краще порахувати до 5, аніж дратуватись з самісінького ранку.

Правило 5 секунд для успіху - фото 394991
Правило 5 секунд для успіху

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Джерело: medium.com
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