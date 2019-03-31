Як Гвоздик переміг Нгумбу: відео бою 31 березня

Український боксер Олександр Гвоздик вийшов на ринг з французьким бійцем Дуду Нгумбу і захистив титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Дивіться відео бою на Радіо МАКСИМУМ!

Олександр Гвоздик переміг француза Дуду Нгумбу у ніч на 31 березня у на рингу 2300 Arena у Філадельфії. Наш боєць вперше захистив свій пояс чемпіона віту за версією WBC в напівважкій вазі. Весь бій тривав всього 5 раундів, оскільки французький боксер підвернув ногу та не міг продовжувати битись. Відтак, Гвоздик отримав перемогу через технічний нокаут.

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Усик – Нгумбу, дивіться повне відео бою онлайн:

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