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Як гратися з собакою у спеку: ліниве відео розвеселило мережу
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Користувачі не можуть втримати усмішку від кумедного запису, на якому чоловік дуже "активно" грається м'ячиком зі своїм домашнім улюбленцем. Здається, влітку такий рівень енергійності притаманний багатьом.
На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився відео господаря з собакою, яке швидко опинилось у топах мережі. Всього за 5 годин ролик побачили понад 68 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі.
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"Надто спекотно, щоб гратися на вулиці, то як щодо лінивої гри вдома?", – йдеться у описі. І справді, на відео господар та його собака лежать на підлозі та повільно перекочують один одному м'ячик. Здається, настільки активних ігор в мережі ще не бачили. Коментатори додали, що влітку вони почуваються так постійно.
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