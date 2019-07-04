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Як гратися з собакою у спеку: ліниве відео розвеселило мережу

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Ліниві ігри влітку - фото 1
Ліниві ігри влітку

Користувачі не можуть втримати усмішку від кумедного запису, на якому чоловік дуже "активно" грається м'ячиком зі своїм домашнім улюбленцем. Здається, влітку такий рівень енергійності притаманний багатьом.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився відео господаря з собакою, яке швидко опинилось у топах мережі. Всього за 5 годин ролик побачили понад 68 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі.

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"Надто спекотно, щоб гратися на вулиці, то як щодо лінивої гри вдома?", – йдеться у описі. І справді, на відео господар та його собака лежать на підлозі та повільно перекочують один одному м'ячик. Здається, настільки активних ігор в мережі ще не бачили. Коментатори додали, що влітку вони почуваються так постійно.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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