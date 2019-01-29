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Як гранатовий сік може вплинути на тиск

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Алергія на гранати буває рідко - фото 1
Алергія на гранати буває рідко / Ok'ейно

Фахівці розповіли, чим небезпечне вживання граната.

Плоди граната володіють дуже широким спектром корисних і оздоровчих властивостей. Але, виявляється, навіть цей чудовий продукт може проявляти шкідливі для здоров'я якості.

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Гранат знижує тиск. На перший погляд властивість гранатів знижувати рівень артеріального тиску – це плюс. Однак медики попереджають: зниження може стати занадто значним, і тоді це зашкодить здоров'ю. Людям з низьким тиском вживати гранати слід дуже обережно. Також не варто їсти гранати тим, у кого скоро буде хірургічна операція.

Гранат провокує алергію. Вчені говорять, що алергія на гранати буває рідко. Але у тих, кому не пощастило, гранат може викликати появу сверблячки, набряків, болю в животі і кропив'янку, задишку і проблеми з диханням. Жінкам під час вагітності та годування фахівці рекомендують не випробовувати долю і відмовитися від вживання як плодів граната, так і гранатового соку.

Як гранатовий сік може вплинути на тиск - фото 304505
Як гранатовий сік може вплинути на тиск

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Джерело: inmoment
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