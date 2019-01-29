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Цей фрукт допоможе при сухому кашлі

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Інжир – профілактика від стресу - фото 1
Інжир – профілактика від стресу / Ivona

Чим корисний інжир для організму і як правильно його їсти.

Інжир зелений, інжир в'ялений або ж інжир сушений – всі вони корисні для нашого організму. Але якщо є можливість, все ж краще їсти свіжі, не потемнілі плоди.

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В ньому є вітаміни групи В, А, С, К, Е і бета-каротин, а також мінеральні речовини: калій, кальцій, магній, фосфор і залізо, завдяки чому ми отримуємо всі необхідні компоненти для злагодженої роботи організму і міцного імунітету.

Інжир профілактика від стресу

Завдяки великій кількості заліза і калію інжир корисний для нервової та серцево-судинної систем. Також він сприяє зниженню рівня холестерину, а тому вважається корисним для профілактики атеросклерозу.

Інжир лікує кашель

М'якоть інжиру є чудовим жарознижуючим засобом, тому його з успіхом застосовують при високій температурі. Також інжир, зварений в молоці, допомагає при сухому кашлі і застуді, не вимагаючи додаткових ліків.

Цей фрукт допоможе при сухому кашлі - фото 304413
Цей фрукт допоможе при сухому кашлі

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Джерело: womanadvice
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